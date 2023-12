Tchad : le Ministre des Affaires Étrangères de la Hongrie en visite à Ndjamena

A Ndjamena, le ministre des Affaires Étrangères du Tchad, Mahamat Saleh Annadif, a accueilli ce jeudi 7 décembre à l’aéroport International Hassan Djamous de N’Djamena, le ministre des Affaires Étrangères de la Hongrie, Péter Szijjártó, en visite officielle au Tchad, a annoncé ce jeudi, le ministère des Affaires étrangères du Tchad.



L’ambassadeur Mahamat Saleh Annadif a aussi présidé une réunion entre la délégation hongroise conduite par le ministre hongrois des Affaires Étrangères, Péter Szijjártó, et une délégation gouvernementale composée du ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur Dr. Tom Erdimi et la Secrétaire d’Etat aux finances, Mme Ronel Doubangar.



« Les discussions entre les deux délégations ont porté sur la nécessité des accords qui vont être signés entre le Tchad et la Hongrie dans plusieurs domaines », a souligné le service de presse du ministère.