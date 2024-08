Tchad : le Ministre des Affaires étrangères prend part à la Cinquantième Session du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères de l'OCI à Yaoundé

Le thème est « Développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI : Instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l’insécurité ». Cette session vise à renforcer la coopération entre les États membres de l'OCI dans des domaines essentiels au développement économique et social.



Les échanges porteront sur l'amélioration des infrastructures, jugées cruciales pour le progrès et la stabilité des pays membres. Le Conseil Exécutif abordera également des sujets majeurs, comme les conflits dans plusieurs pays membres, notamment la guerre dans la bande de Gaza et la crise au Soudan.

Les discussions mettront en évidence l'importance d'une action concertée pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région.



En résumé, cette session de l'OCI est un moment clé pour discuter des enjeux de développement et de sécurité parmi les États membres, avec une attention particulière portée aux infrastructures et aux conflits en cours.