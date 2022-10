Tchad : le Mouvement d'action des jeunes oeuvre pour la communication sociale et la planification familiale

Au deuxième jour des travaux du Forum national du Mouvement d'action des jeunes (MAJ) du Tchad, le 7 octobre, les participants ont adopté la synthèse de l'activité de la première journée. Ensuite, le présidium a procédé à la présentation du plan d'action national 2022-2023. Ce plan comporte entre autres le recyclage des jeunes du Mouvement, consistant à former et orienter les responsables des différentes antennes, le renforcement de la capacité des jeunes en techniques de communication sociale, c'est-à-dire outiller ces derniers en techniques d'approches pour une bonne communication, et la confection des dépliants du MAJ en insérant les nouvelles de l'association, en plus d'un dépliant qui résume la vie de l'association.



Le MAJ entend organiser chaque année une campagne nationale de planification familiale et développer un partenariat avec les associations afin de sensibiliser les jeunes.



Après cette présentation, s'en est suivi un partage d'expérience autour d'une causerie-débat. Une descente sur le terrain pour une campagne de masse suivi d'une production théâtrale et d'un jeu-concours ont eu lieu.