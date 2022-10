Tchad : le Mouvement d'action des jeunes vulgarise la santé sexuelle et les droits humains

Les activités du forum national du Mouvement d'action des jeunes (MAJ) de l'Association tchadienne pour le bien-être familial (ASTBEF) ont pris fin le 9 octobre 2022. La rencontre a permis aux participants de mener une grande campagne de sensibilisation dans le milieu des jeunes pour l'amélioration des conditions en santé sexuelle et la promotion des droits humains dans les familles.



Pour la présidente nationale du MAJ, Melom Adeline, le forum a permis à tous les représentants des antennes du MAJ de vulgariser les connaissances acquises à la base afin de pérenniser la vision de l'ASTBEF.



Mettant terme aux travaux, le président national de l'ASTBEF, antenne de Moundou, Demgoto Dounia Constant a souligné que le partage de ces expériences permettra aux jeunes de concrétiser le rêve de l'association qui est l'édification d'une société tchadienne où chaque individu exerce et jouit pleinement de ses droits en matière de santé sexuelle et reproductive sans discrimination, dans un environnement favorable.



Des résolutions ont été formulées par les participants pour le bon fonctionnement du MAJ.