Tchad : le Musée national dévoile son aile Paléontologie

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 12 Juillet 2023



La modernisation du Pavillon Paléontologie du Musée national est un bel exemple de coopération culturelle entre le Tchad et la France.

Sous le haut patronage du président de la Transition, le ministère des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat, a lancé le 11 juillet, l'inauguration de l'aile Paléontologie du Musée national du Tchad, rénovée avec la présence de quelques responsables diplomatiques au Tchad.



Dans son allocution, le ministre du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, souligne que la modernisation du pavillon du Musée National du Tchad est adaptée et contextualisée au système éducatif tchadien.



Les résultats des recherches effectuées au Tchad au cours des 30 dernières années, méritent d'être valorisés, afin que les Tchadiens en général, et le public scolaire en particulier, puissent mieux connaître l'espèce humaine. Cette rénovation marque un bond qualitatif, permettant au parcours muséographique de répondre aux normes internationales de présentation des collections.



L'État tchadien est parfaitement conscient de cette immense richesse et y attache un grand intérêt. La réussite d'une telle exposition dépend de la synergie des actions communes entreprises entre les équipes techniques de l'Espace Mendès France de Poitiers et celles du Musée National du Tchad.



La modernisation du Pavillon Paléontologie du Musée national est un bel exemple de coopération culturelle entre le Tchad et la France. Ce même élan de coopération pourrait également nous permettre prochainement de régler une question qui nous préoccupe tant : la restitution des objets culturels tchadiens transférés en France pendant l'époque coloniale.



De son côté, Bertrand Couchery, ambassadeur de France au Tchad, affirme que l'inauguration de l'aile Toumai s'inscrit dans un projet plus vaste qu'il a tenu à porter tout au long de ses quatre années de mission. Lors du Sommet de Montpellier, et en tant que gendre du grand historien guinéen Djibril Tamsir Niane, il a souhaité faire de la mise en valeur du patrimoine tchadien, l'un des leviers majeurs de la relation bilatérale, inscrivant ainsi le Tchad dans une dynamique plus vaste qui s'étend à l'ensemble du continent africain.



« Face aux sept millions d'années qui nous contemplent à travers le regard de notre très lointain aïeul, nous ne sommes qu'aux prémices de notre aventure, et un long chemin de coopération s'ouvre devant nous, Français et Tchadiens, pour poursuivre l'œuvre de recherche paléontologique sur nos ancêtres et leur environnement, et pour transmettre aux générations futures le sens de leur « Toumainité ». Ce néologisme, issu du rapprochement entre Toumai, unité et humanité, symbolise la fierté que le Tchad doit ressentir envers ses paléontologues, tout comme nous sommes fiers de vous accompagner hier, aujourd'hui et demain dans cette entreprise de fraternité », selon l’ambassadeur de France au Tchad.



Selon le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Gali Ngothé Gata, « nous saluons l'excellente relation entre le Tchad et la France dans le domaine de la recherche scientifique paléontologique, marquant ainsi le point de départ d'une coopération culturelle entre nos deux pays pour faire rayonner un patrimoine culturel qui appartient à l'ensemble du monde. Toumai fait la fierté de notre patrie, il est le symbole de l'unité nationale, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Il est temps de laisser tomber nos divergences pour être fiers de cet ancêtre commun et rassembler les Tchadiens, qui sont fragilisés par les messages de haine et de division circulant sur les réseaux sociaux et suscitant des inquiétudes. Rappelons-nous la dédicace du Maréchal du Tchad, lors de cette découverte de Toumai, qui signifie paix. »



En construisant ce Musée conforme aux normes internationales, les autorités tchadiennes ont souhaité offrir aux Tchadiens un lieu de savoir-faire et de savoir-être, mettant en avant la découverte de Toumai. Ainsi, le Tchad se pare d'un musée qui contribue à la valorisation de la culture tchadienne et à l'histoire de l'humanité.





