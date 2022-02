Tchad : le Ouaddaï prépare la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne

Une rencontre préparatoire de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), édition 2022 a eu lieu ce lundi 21 février 2022 à Abéché, dans le Ouaddaï. C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, qui a présidé la rencontre, en présence de ses proches collaborateurs du travail.



Cette rencontre qui s'est déroulée dans les locaux du centre social d´Abéché visait à désigner la présidente du Comité d’organisation de la SENAFET dans le Ouaddaï. Plusieurs filles et femmes, issues de différentes sensibilités de couches socioprofessionnelles de la place, ont pris place à ces assises.



Au cours de cette réunion, un Comité d'organisation, comprenant plusieurs différentes sous-commissions, a été mis sur pied et placé sous la direction de Mme Manara Ahmat, secondée de Aïcha Assafi Mahamat. Elles étaient désignées par consensus de la part de l’assistance. Cette désignation est due au manque des candidates au poste de la présidente.



Elles sont ainsi appelées à diriger le Comité d’organisation durant les événements de la SENAFET, dans le Ouaddaï. Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui leur a demandé de « serrer leurs ceintures », afin de mener à bien le déroulement de Semaine Nationale de la Femme Tchadienne et la Journée internationale de la femme édition 2022. Il les a rassurés de la disponibilité de l'administration dans l´accomplissement de leur mission, pour une réussite totale.