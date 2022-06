Tchad : le PCMT à l'extrême Nord pour mettre de l'ordre

Après la province du Borkou, le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby est arrivé le 3 juin dans la province du Tibesti. Il est arrivé à Kouri-Bougoudi "pour rétablir l’ordre et donner des consignes de sécurité ferme à l’effet de débarrasser cette contrée aurifère de tous les fauteurs de trouble", informe la Présidence.



Le chef de l’Etat a été accueilli à son arrivée par le ministre de la Défense, le général Daouda Yaya Brahim, le gouverneur de la province du Tibesti, Mahamat Tochi Chidé et le chef d’Etat-major général des armées 2ème adjoint, général Touffa Abdoulaye Issa.



Kouri-Bougoudi, localité relevant du département de Wour, située à 30 Km de la frontière libyenne et à quelques encablures de la frontière soudanaise est devenue depuis quelques temps, une zone de non-droit du fait de l’extraction illégale de son or. Ce sont avec précision, quelques 500.000 personnes de diverses nationalités qui exploitent de manière frauduleuse ces métaux précieux.



Cette ruée vers l’or s’est transformée la semaine dernière en un drame humain qui a défrayé la chronique. Le général Mahamat Idriss Deby est descendu personnellement sur les lieux pour rétablir l’ordre malgré les consignes défavorables des services de renseignement. « Ma conscience ne me permets pas de rester au bureau pour vaquer à mes occupations pendant que mes compatriotes meurent », a-t-il dit dans des propos rapportés par la Présidence.



Comme à Faya-Largeau, aussitôt après son arrivée à Kouri-Bougoudi, le chef de l’Etat et la délégation qui l’accompagne ont eu une brève séance de travail.