Tchad : le PCMT appelle à la mobilisation pour inverser le taux de chômage des jeunes

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, s'est exprimé ce 29 décembre à la clôture du forum national de la jeunesse. Il a instruit le ministère de la Jeunesse de prendre toutes les dispositions nécessaires pour finaliser et renforcer les dispositifs législatifs en faveur de la jeunesse.



Mahamat Idriss Deby a assuré de la ferme détermination et de l'engagement du gouvernement à traduire dans les faits les recommandations. Il a reconnu que l'insertion des jeunes se pose sérieusement et a demandé à l'Office national de la jeunesse (ONAJES) de renforcer son rôle pour inverser le taux de chômage des jeunes.



Le PCMT a invité le gouvernement à trouver des voies et moyens pour simplifier et faciliter aux institutions en charge de la jeunesse l'accès aux redevances et fonds qui leurs sont dédiés, et à lutter contre le chômage des jeunes.