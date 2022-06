Tchad : le PCMT au Nord dans un contexte sécuritaire tendu

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby est arrivé ce 2 juin à Faya-Largeau, chef-lieu de la province du Borkou, informe la Présidence.



Le chef de l’Etat a été accueilli à son arrivée à Faya-Largeau par un comité restreint conduit par le Gouverneur de la Province du Borkou, Général Hassan Saleh Algadam Al-Djineïdi, le Commandant de la région militaire n°7 Colonel Kessou Blanaïré et la Maire de la ville, M. Abakar Herendji.



Le cortège présidentiel s’est ensuite dirigé vers la résidence du gouverneur où un premier échange a eu lieu avec le président du Conseil Militaire de Transition et la délégation qui l’accompagne.



Cette deuxième visite du chef de l’Etat dans la ville blanche, après celle du 12 mars dernier, intervient dans un contexte sécuritaire particulier dans cette zone et vise à mettre chaque chacun devant ses responsabilités, explique la Présidence. La zone de Kouri Bougoudi dans la province voisine du Tibesti a été le théâtre de violents affrontements entre groupe d’orpailleurs la semaine dernière.