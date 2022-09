Tchad : le PCMT convoque une réunion sécuritaire à la Présidence

"Le chef de l'État ne comprend pas que malgré les moyens mis à disposition des forces de défense et de sécurité, nous n'arrivons pas à juguler les conflits. Des instructions ont été données pour que rapidement, nous puissions trouver des solutions à ces conflits qui sévissent sur l'ensemble du territoire national de manière sporadique", explique le général Idriss Dokony Adiker, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.



Le président de la transition a "donné des instructions afin que le ministre de la Justice prenne toutes ses responsabilités en vue de poursuivre ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour appeler à la haine et aux conflits".



Le chef de la transition demande également le meilleur encadrement des manifestations pour ne pas qu'il y ait des victimes.