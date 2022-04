Tchad : le PCMT demande l’accélération des travaux de l’aéroport d’Amdjarass

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a visité le 22 avril le chantier de construction de l’aéroport international d’Amdjarass, rapporte la Présidence.



Il s’agit pour le chef de l’Etat de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de cet aéroport qui représente un investissement qualitatif en terme économique et de désenclavement de la province. Confiés au groupement d’entreprise AFCORP et SNER, ces travaux sont presque achevés. Il ne reste que quelques détails techniques de finition, le balisage et le nettoyage. Le joyau architectural est constitué des bâtiments, des aménagements, des voies techniques, des parkings, des zones passagers, bureaux et pavillon présidentiel.



C’est en compagnie des responsables du groupe d’entreprises en charge des travaux et des autorités provinciales que le chef de l’Etat a fait le tour de différentes installations. Très regardant quant à l’exécution des travaux dans les règles de l’art et des clauses contractuelles, il a marqué plusieurs arrêts dans les différentes installations pour poser des questions d’éclaircissement au groupe d’entreprises AFCORP et SNER.



Les travaux de construction de cet aéroport dont la notification à AFCORP et SNER date du 22 octobre 2015 ont connu plusieurs arrêts pour des raisons financières et techniques. Maintenant que tout est rentré dans l’ordre, le chef de l’Etat presse les entreprises contractantes à faire diligence pour terminer dans un meilleur délai les travaux.