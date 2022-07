Tchad : le PCMT désapprouve la création d'un cadre de concertation politique

Réagissant à certaines doléances dont il a été saisi par certains partis politiques, Mahamat Idriss Deby a désapprouvé la création d'un cadre de concertation politique.



La doléance "relative à la mise en place du cadre de concertation me semble prématurée en cette période de transition et de dialogue, car mon objectif premier est de garantir la paix et la sécurité et mener toutes les sensibilités au dialogue en vue des élections futures", a justifié le chef de la transition.



En revanche, il a instruit le chef du gouvernement et le ministre des Finances pour le déblocage immédiat des subventions des partis politiques.



Le 5 août 2021, le président du Conseil militaire de transition a dissout le Cadre national de dialogue politique (CNDP). Il était composé à parité égale de 15 membres de la majorité présidentielle et de l'opposition, pris en charge sur le budget de l'État.



Le CNDP était un organe créé le 2 avril 2013. Il avait pour mission de jouer un rôle consensuel entre les différents acteurs politique, ceux de la société civile et le gouvernement.