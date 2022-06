Tchad : "le PCMT doit balayer tout son entourage qui l'induit sans cesse en erreur"

À sa prise du pouvoir après la mort du Maréchal du Tchad, le Conseil militaire de transition (CMT) a justifié sa décision en prétextant que le pays était fragile, en proie à l'insécurité et que seuls les militaires pouvaient garantir la stabilité et la sécurité au Tchad. Mais hélas ! L’on assiste à une montée fulgurante de l’insécurité dans notre pays, constate par M. Djidda Djibrine Hissein Greinky, ex-administrateur d’État.



Il poursuit en affirmant que des tueries sont constatées par ci, des conflits par là, des assassinats et des meurtres. Toutes autres formes d’insécurité se sont multipliées en si peu de temps. Pour lui, il ne se passe un seul jours sans que les tchadiens pleurent leurs fils et filles victimes d’insécurité.



L’impunité, l’injustice, le favoritisme et les nominations discriminatoires se sont fortement installées. L’ex-administrateur d’État Djidda Djibrine Hissein Greinky souligne que le CMT a lamentablement échoué sur tous les points. Il suggère au gouvernement de transition de démissionner car il n’a aidé le CMT en rien. « Le PCMT doit balayer tout son entourage qui l'induit sans cesse en erreur et prendre une nouvelle génération s’il se soucie réellement du bien de ce pays ». Les mêmes qui ont induit le Maréchal en erreur continuent de mal conseiller le PCMT. Conséquence : le pays va de mal en pire, affirme cet ex-administrateur.



S’agissant des rumeurs faisant état du choix des autorités françaises porté sur les fils du maréchal du Tchad pour gouverner le Tchad après la transition qui ne cessent de circuler sur les réseaux sociaux, il affirme que si ces rumeurs s’avèrent vraies, les tchadiens ne l’accepteront jamais. « Le Tchad n’appartient pas à une famille moins encore à une ethnie. Des tchadiens capables de gouverner ce pays, il y en et chacun doit mériter de le gouverner par des élections libres et transparentes ».



"Monsieur le PCMT, j’ai l’ultime conviction que vous êtes un homme de parole et que vous la tiendrez quant à votre décision de remettre pacifiquement le pouvoir après la période de transition. Je sais que la période de transition tire à sa fin mais vous pouvez encore changer les choses en écoutant les conseils des tchadiens épris de paix, de justice, de sécurité et du développement de ce pays", a conclu l’ex-administrateur d’État, M. Djidda Djibrine Hissein Greinky.