Tchad : le PCMT estime que les réseaux sociaux contribuent à propager des messages haineux

« Les leaders religieux peuvent servir de boussole contre l’extrémisme, le radicalisme mais aussi la construction d’un pays harmonieux », selon le président du CMT. Il rappelle que leur rôle est cruciale. « Continuez à prêcher le pardon, la paix, et le vivre ensemble », dit-il.



Pour Mahamat Idriss Deby : « l’apparition à grande échelle dans notre société de nouveaux outils à l’instar de WhatsApp et Facebook a contribué à la propagation des messages haineux qui alimentent et entretiennent des conflits intercommunautaires macabres ».



Ces outils de diffusion instantanée de l’information « sont utilisés par ceux qui excellent à attiser le repli identitaire, les fibres ethniques et les conflits intercommunautaires et religieux à des fins politiques », relève-t-il.



Le président du CMT reconnait que « cette instrumentalisation de la fibre communautaire a atteint son apogée ». Il promet qu’aucun calcul macabre ne se réalisera.