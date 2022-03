Tchad : le PCMT et Laoukein Médard se sont entretenus à Moundou

En marge de son séjour à Moundou, le Président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a reçu le 30 mars en audience le président de la Convention Tchadienne pour la Paix et le Développement (CTPD), Laoukein Kourayo Médard. Une rencontre qui entre dans le cadre des consultations régulières avec les leaders politiques, explique la Présidence.



Le leader de la CTPD, dont la dernière rencontre avec le PCMT remontait au 28 septembre 2021 au palais présidentiel à N’Djaména, est venu échanger avec le chef de l’Etat sur la situation de la ville de Moundou et des perspectives pour la province du Logone Occidental.



La CTPD, formation politique de Laoukein Kourayo Médard a réitéré une fois de plus, au chef de l’Etat, son accord de participer aux assises du dialogue national inclusif dont l’ouverture des travaux est fixée au 10 mai prochain.