Tchad : le PCMT exhorte les médias à une communication positive pour prôner l'unité

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a rencontré ce 28 janvier les responsables des médias nationaux. Il a invité les médias à une communication positive pour prôner la paix, l'unité, la réconciliation, construire l'image du nouveau Tchad et défendre et vendre l'image du pays.



"L'heure étant à l'union sacrée, les femmes et hommes des médias doivent aider à écrire cette nouvelle page. Le Tchad est à un tournant décisif de son histoire. Aidons ce pays, notre pays à tous, à cheminer dans la paix et la quiétude par des écrits rassembleurs", a affirmé le PCMT.