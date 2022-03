Tchad : le PCMT juge "impossible" la division du pays

"Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent diviser notre pays, moi je pense que c'est impossible", a affirmé le 29 mars le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby, dans une déclaration prononcée devant les chefs traditionnels du Logone Occidental.



"Nous avons une grande histoire ensemble. Aujourd'hui, les tchadiens se sentent partout comme tchadiens. Malheureusement, les hommes politiques, des cadres, pour des intérêts égoïstes et personnels, ont parfois des messages pour désunir les tchadiens", a affirmé le général Mahamat Idriss Deby.



"Nous savons très bien que les tchadiens sont contre la division, le communautarisme. C'est la voix des tchadiens qui compte et pas la leur", a poursuivi le chef de la transition.



Le président a indiqué qu'un travail commun sera fait avec les chefs traditionnels pour préserver l'unité et oeuvrer en faveur de la réussite de la transition.