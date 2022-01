Tchad : le PCMT nomme Makaïla Nguebla en tant que conseiller à la Présidence

L'ex-activiste et défenseur des droits de l'Homme, Makaïla Nguebla, est nommé conseiller chargé de missions à la Présidence de la République, selon un décret signé ce 20 janvier par le président du Conseil militaire de transition (CMT).



Journaliste, militant engagé pour la justice, les droits de l'Homme et la bonne gouvernance, ancien directeur de publication du journal Alwihda Info, Makaïla Nguebla a regagné le Tchad le 5 décembre 2021 après des années d'exil, notamment au Sénégal et en France.



Depuis son retour, Makaïla Nguebla a marqué sa volonté d'apporter sa contribution pour une transition apaisée et inclusive.