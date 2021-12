Tchad : le PCMT offre un généreux don au centre pour déficients visuels

La cérémonie a vu la présence de Mme Mounira Hassaballah, conseillère du chef de l’État à la promotion du genre, à la protection de la famille et de l’enfance.



Le don est composé d’une imprimante braille embosseuse, de deux ordinateurs portables, deux logiciels de dictée, 150 tables bancs et des vivres. De plus, trois enseignants de l’État sont affectés au profit dudit centre.



Remettant le don, la conseillère à la promotion du genre, à la protection de la famille et de l’enfance auprès du PCMT, Mme Mounira Hassaballah, affirme qu’au Tchad comme dans la plupart des pays africains, les personnes en situation de handicap sont souvent marginalisées et subissent de profondes discriminations entraînant une dégradation de leur statut économique et social.



Elles sont exposées à un risque accru de violence et des mauvais traitements, des pratiques discriminatoires basées sur le genre, ainsi qu’un accès limité à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, à l’information, et à la participation civique et politique.



Elle soutient que cet appui au CEFODEV est la traduction de la volonté politique continue du président du CMT de toujours protéger les personnes vulnérables conformément à la politique nationale genre.



Réceptionnant le don, le directeur du CEFODEV, Noubadoum Rimadoum Mayangar, souligne que les déficients du Tchad ont été longtemps oubliés en ce qui concerne leur éducation, leur formation et leur réinsertion dans la vie active, faisant d’eux des personnes de second rang et dépendant indéfiniment des autres.