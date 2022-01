Tchad : le PCMT radie deux officiers supérieurs de l’armée pour faute grave

Par décret n°0042 du 14 janvier 2022, le Colonel ABDELKERIM DJIDI MAHAMAT ID: 97000221 est cassé au grade de soldat de 2ème Classe, et radié du contrôle des effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour faute grave.



L'intéressé n'aura droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatoire.



Par décret n°0041 du 14 janvier 2022, le Chef de Bataillon MOUSSA KOULLOU FODIA ID: 07023394 est cassé au grade de soldat de 2ème Classe, et radié du contrôle des effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour faute grave.



L'intéressé n'aura droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatoire.