Tchad : le PCMT reconnaît des insuffisances après les violences au Guera et au Mayo Kebbi Est

Les violences du. Guera et du Mayo-Kebbi Est sont touchées par des conflits meurtriers ces derniers jours.



« Je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées. Une fois de plus, une fois de trop, le sang de nos compatriotes a coulé », affirme le chef de la transition.



Il déclare avoir suivi personnellement les réponses apportées par les autorités administratives sur le terrain. "Je suis conscient de l’insuffisance constatée dans la riposte à ces déchaînements de violences", dit-il.



"J’ai instruit le Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires au retour au calme et à rendre justice avec toute la rigueur de la loi. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités afin d’assurer la cohabitation pacifique entre tous les tchadiens", indique Mahamat Idriss Deby.