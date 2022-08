Tchad : le PCMT reconnait des "manquements et faiblesses" qui freinent le développement

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a reconnu ce 2 août "des manquements et faiblesses conjugués qui ont pendant longtemps compromis le progrès et freiné le développement du pays de Toumaï", dans un discours prononcé devant les présidents des grandes institutions au Palais présidentiel.



Il a souligné que sans la paix, la stabilité et la cohésion, les tchadiens ne pourront rien bâtir de durable. "Nous sommes tous condamnés à une véritable réconciliation de coeur et d'esprit, et à une volonté manifeste de vivre ensemble, forgée dans le roc de notre histoire commune et de notre destin partagé", a-t-il dit.



"Je crois très fermement que tel est le prix à payer pour que le pays sorte définitivement du cycle de violences, d'ignorance, de haine, des rébellions armées, des conflits communautaires, bref de tous ces manquements et faiblesses conjugués qui ont pendant longtemps compromis le progrès et freiné le développement du pays de Toumaï", a souligné Mahamat Idriss Deby.