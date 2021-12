Tchad : le PCMT salue l'apport des arabophones pour le pays

La journée internationale de la langue arabe est célébrée ce 18 décembre 2021. À cette occasion, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, s'est exprimé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Il a adressé ses remerciements aux arabophones pour le grand apport à la nation tchadienne. "Ils n'ont pas démérité", a déclaré Mahamat Idriss Deby.



Le président du CMT a indiqué que les citoyens arabophones ont un grand rôle à jouer pour la construction du pays.



Pays bilingue (français et arabe), le Tchad est confronté à d'importants défis liés à la promotion du bilinguisme notamment dans l'administration.



Conscient des défis, le défunt chef de l'État Idriss Deby Itno avait créé le portefeuille ministériel chargé de la promotion du bilinguisme et instruit pour la mise en place d'un comité en vue de la tenue d'un forum national sur le bilinguisme.



Le forum national sur le bilinguisme a pour but de faire l’état des lieux du bilinguisme et d’identifier les contraintes de l’application du bilinguisme. Il doit permettre de définir des stratégies efficaces pour la promotion et la vulgarisation du bilinguisme dans l’administration, assorties d'un plan d’action.



La langue arabe est un pilier de la diversité culturelle de l'humanité. C'est l'une des langues les plus parlées au monde, utilisée quotidiennement par plus de 400 millions de personnes, rapporte l'UNESCO.



La Journée mondiale de la langue arabe est célébrée chaque année le 18 décembre depuis 2012. Cette date coïncide avec le jour où, en 1973, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté l'arabe comme sixième langue officielle de l'Organisation.