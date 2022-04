Tchad : le PCMT se montre impuissant face à la crise énergétique

Le président du Conseil militaire de transition (CMT) Mahamat Idriss Deby n'a proposé aucune solution concrète à la crise énergétique qui secoue le pays, dans son discours à la nation prononcé ce 19 avril. Le déficit énergétique place le Tchad parmi les pays ayant le taux le plus faible d'accès à l'électricité au monde.



"Je suis tout à fait conscient que nul projet de développement n’est tenable sans une énergie stable et suffisante", a reconnu le général Mahamat Idriss Deby.



"Je suis personnellement les efforts engagés à plusieurs niveaux pour augmenter substantiellement l’offre énergétique pour couvrir les besoins de notre capitale et ceux de nos provinces, en mettant l’accent sur la production de l’énergie verte", a poursuivi le président du CMT.



Le PCMT s'est contenté de miser sur l'aboutissement des interminables chantiers, en plus d'évoquer la piste de l'énergie verte. "Dans l’attente de l’aboutissement des différents chantiers, je compatis pleinement avec les énormes souffrances endurées par les populations tchadiennes, en raison des délestages récurrents, en cette saison de forte chaleur et de maximale pression sur notre défaillant réseau électrique", a-t-il conclu.