Tchad : le PCMT signe un décret sur la gestion des revenus pétroliers

Le comité provincial de gestion doit être représentatif de tous les départements de la province. Le mandat du comité est de trois ans renouvelable une seule fois. Les membres sont nommés par décret sur proposition du ministre des Finances et du Budget.



Le comité est l'organe délibérant. Il décide et délibère en assemblée générale. Son rôle est notamment d'adopter le budget et le plan d'investissement.