Tchad : le PDI exige justice et transparence des résultats du référendum

La présidente nationale du Parti pour la Démocratie et l’Indépendance Intégrale (PDI), membre du bloc fédéral, Lydie Béassemnda affiche son intention sur la proclamation des résultats du référendum constitutionnel.



Elle a fait un point de presse le 19 décembre, au Centre Martin Luther King de la Communication Non-Violente de Moundou, pour demander à la population de boycotter ces résultats qui seront « fabriqués ».



Lydie Béassemnda a justifié son appel par les intimidations, la manipulation et les fraudes constatées lors du scrutin référendaire du 17 décembre sur le territoire national. Elle estime que la population qui mérite d’être informée, doit reconnaitre en ses autorités, des « principaux fabricants des suffrages du référendum », avec la bénédiction des chefs de mission du pouvoir fortement décentralisé.



Comme preuves plausibles, la présidente du PDI a souligné que dans la plupart des provinces de la zone septentrionale, ce fut la confiscation des droits de vote des citoyens, à l’exemple de l’arrêt de vote dès 8 heures à Mao, le refus de l’accès de leurs délégués dûment mandatés dans les bureaux, à travers une lettre d’accréditation, le vote des mineurs, l’arrestation de l’un de leurs délégués à Koro, dans la province de la Tandjilé.



Sur les plateformes de communication, des résultats indécis des provinces de la zone méridionale ont, sans surprise, fuité.



« En tant que fédéralistes, nous éprouvons le sentiment du devoir accompli, quels que soient les résultats qui seront fabriqués des officines de la Commission, Nationale pour l’Organisation du Référendum Constitutionnel, CONOREC. […]. Si les résultats présentés par les représentants de la CONOREC sont comme tels, le risque de confisquer les vrais résultats est susceptible de nous conduire à un lendemain incertain », a indiqué Lydie Béassemnda.



Au moment où l’ensemble de la population a « soif de la justice et d’opportunité », l’inquiétude du bloc fédéral est de voir le Tchad pousser sa dernière respiration au lendemain de la proclamation définitive des résultats du référendum constitutionnel.



En attendant, le président de Transition, Mahamat Idriss Deby qui « se trouve à la croisée des chemins », entre l’aspiration du peuple et les ambitions des caciques du pouvoir, va devoir étouffer cette fumée, au risque de pousser la population aux flammes de l’enfer.



