Tchad : le PDI exprime l'espoir d'un État fédéral "bientôt"

La présidente nationale du Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale (PDI), Lydie Béassemda, a organisé lundi après midi à Moundou, une rencontre de restitution des résolutions du 2ème Forum national inclusif.



Lydie Béassemda a également animé un thème sur l'employabilité dans le secteur agricole, à l'intention des membres et sympathisants du parti.



"Nous marchons sur les chantiers qui doivent nous conduire à la réalisation de l'idéal dont nous rêvons pour notre pays : l'État Fédéral du Tchad", a déclaré Lydie Béassemda.



Le PDI estime que "les régimes présidentiels forts qui existent actuellement correspondent à la forme de l'État unitaire fédéral". Lydie Béassemda dit "observer des tendances vers la concrétisation des fondements d'un État fédéraliste, comme une marche vers l'État fédéral du Tchad que nous espérons bientôt".



Le parti suggère que le prochain forum inscrive le débat sur l'émergence d'un Tchad fédéral. Il s'engage à apporter sa contribution à travers des analyses approfondies et objectives basées sur les réalitées sociopolitiques.