Tchad : le PDR annonce son retrait de l'accord de médiation de la CEEAC

Dans un communiqué de presse rendu public ce 15 avril 2025, Le Président du parti des démocrates pour le renouveau (PDR) Izadine Ahmat Tidjani, l’on peut lire ce qui suit :



« Suivant les dérives démocratiques constatées lors des élections législatives et locales du 29 Décembre 2024 où le hold-up électoral fut érigé en règle de gouvernance de la 5ème République ;

• Suivant l'étouffement programmé de quelques partis politiques lors de ces élections, en remplaçant injustement leurs candidats élus par ceux du parti au pouvoir non élus, remettant ainsi en cause, les principes élémentaires de la démocratie et le choix exprimé par le peuple :

• Suivant l'accaparement par le régime de tous les postes électifs et nominatifs pour ses militants, remettant ainsi en cause la pluralité politique, tout en ne faisant que la promotion du parti unique, parti état, gage du retour à la dictature ;

• Suivant les nominations partisanes aggravées, déviant ainsi la gestion inclusive de l'Etat et le caractère républicain de notre pays, tout en promouvant le clanisme et le régionalisme ;

• Suivant la circulaire n°03 du 27 Mars 2025, émanant du ministère de l'administration du territoire, dépouillant toutes les prérogatives et attributions des conseillers provinciaux, vidant ainsi l'essence même de la décentralisation votée par référendum ; • Suivant le non-respect de l'accord de principe de la médiation de la CEEAC, signé en 2023 à N'Djamena ;



Fidèle à ses objectifs de défense des droits de l'Homme, de lutte contre l'injustice, de protection de la forme républicaine de l'Etat etc. ; le parti des démocrates pour le renouveau (PDR), déclare à l'opinion nationale, son retrait de l'accord de la médiation de la CEEAC signé le 23 octobre 2023 à N'Djamena et aussi son retrait de la coalition pour un Tchad uni, pour plus de crédibilité.



Ainsi, le parti PDR se donnera désormais pour priorité, la restauration de la démocratie et de la bonne gouvernance, gages d'une stabilité durable. Tout de même, le parti reste ouvert à d'autres pourparlers sincères. »