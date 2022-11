TCHAD

Tchad : le PDR et Al-Takhadoum nient tout accord avec Les Transformateurs

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 10 Novembre 2022

À la suite des événements malheureux survenus le 20 octobre 2022 au Tchad, Izadine Ahmat Tidjani, président du Parti des démocrates pour le renouveau (PDR), Seffadine Mahamat Adoum, président du parti Al-Takhadoum et quelques associations de la société civile nient avoir fait un accord commun avec le parti Les Transformateurs dans le but de former un gouvernement parallèle ou avec l'intention de déstabiliser les institutions de la République. Ils se sont exprimés au cours d'un point de presse ce 10 novembre au centre culturel Al-Mouna.