Tchad : le PDR soutient le référendum constitutionnel et appelle à voter Oui

Le Parti Démocrate pour le Renouveau (PDR) a organisé un point de presse, le 6 décembre 2023, au centre culturel Almouna, pour apporter son soutien au président de la Transition, le général Mahamat Idriss Deby, et encourager un vote Oui au référendum constitutionnel.



Le président du PDR, Izadine Ahmat Tidjani, a salué la politique d'ouverture du président de la Transition, et a reconnu la contribution de la CEEAC dans le retour des leaders du parti Les Transformateurs au Tchad, contribuant ainsi à l'apaisement de la tension politique.



M. Tidjani a souligné l'importance de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne référendaire en cours. Il a abordé la question cruciale de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Tchad, questionnant de ce fait la manière d’assurer une sérénité et une stabilité durable pour le pays.



Dans cette optique, le président du PDR, Izadine Ahmat Tidjani, a appelé ses militants et sympathisants à voter Oui, le 17 décembre 2023, afin de garantir la coexistence pacifique des Tchadiens et de soutenir la Transition en cours.