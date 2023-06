Tchad : le PILC et l'USIP unis pour la cohabitation pacifique et la notion de paix

Le Réseau de Femmes pour la Paix (PILC) et l'Institut Américain pour la Paix (USIP), ont conjointement organisé une journée de sensibilisation ce 31 mai 2023, au Centre d'Études et des Formations pour le Développement (CEFOD), à N'Djamena.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet du Réseau de Femmes pour la Consolidation de la Paix au Tchad et de la Collaboration Transfrontalière avec la République centrafricaine. L'objectif de cette journée était d'aborder les thèmes de la cohabitation pacifique et de la notion de paix.



Le thème retenu était : « Dialogue communautaire et intergénérationnel pour la prévention des discours haineux, la médiation locale et la résolution des conflits ». L'objectif principal de ce dialogue était de contribuer à la création d'un environnement favorable, favorisant la cohésion entre les communautés et les générations.



Lors de son discours d'ouverture, Jutané Anne Gao, première maire du 7ème arrondissement, a exprimé sa gratitude envers le Réseau de Femmes pour la Paix, et l'Institut Américain pour la Paix (USIP), pour avoir initié ce dialogue communautaire et intergénérationnel.



Selon elle, le Tchad traverse actuellement une période marquée par diverses crises politico-sociales, sécuritaires et sanitaires, ainsi que des conflits intercommunautaires, intergénérationnels et identitaires.



C'est dans ce contexte que s'inscrit la mise en œuvre du projet du Réseau de Femmes pour la Consolidation de la Paix au Tchad, et de la Collaboration Transfrontalière avec la République centrafricaine.



La première maire du 7ème arrondissement a souligné que le PILC et l'USIP ont organisé ce dialogue dans le but de promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble en rejetant les discours haineux, en identifiant les différends et les conflits latents présents au sein de la communauté, et en cherchant des solutions pour rétablir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique.



Cette journée a réuni des représentants d'organisations de jeunes, de femmes, de journalistes, de responsables communaux, de chefs religieux et de chefs traditionnels.



Au cours de la journée, les participants se sont répartis en groupes de travail, et ont abouti à des résultats concrets, tels que la promotion de la cohésion sociale sans discours haineux, l'identification des différends et des litiges latents existants au sein des communautés, l'élaboration d'une stratégie de sensibilisation, ainsi que l'établissement d'un répertoire de solutions.



Les participants ont également formulé des recommandations adressées aux instances compétentes. Cette initiative conjointe entre le PILC et l'USIP démontre leur engagement en faveur de la promotion de la paix, de la cohabitation pacifique et de la résolution des conflits au Tchad.