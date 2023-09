Tchad : le PILC soutient la participation des femmes aux élections législatives post-transition

L'une des principales revendications des différentes organisations féminines, qui luttent pour le respect des droits des femmes, concerne leur implication et leur représentativité dans la sphère décisionnaire et politique.



"Il est indéniable que les inégalités et les disparités entre les genres persistent aujourd'hui dans tous les domaines de la vie, que ce soit sur le plan politico-économique ou socioculturel, au Tchad. Pour remédier à cette situation, le PILC, avec le soutien de son partenaire le National Endowment for Democracy (NED), mène des activités de sensibilisation et de plaidoyer visant à favoriser la participation et la représentativité réelle des femmes dans les prochains processus électoraux", a expliqué Manuella Allahta Sedji, assistante au projet.



L'objectif principal de ces travaux est de fournir un soutien technique aux femmes candidates issues des partis politiques et des mouvements associatifs, afin de les aider à participer activement et efficacement aux élections législatives et communales post-transition. Actuellement, ce sont au total 50 femmes politiques et candidates aux élections législatives qui bénéficient de ces enseignements.