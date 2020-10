Tchad : le PLD appelle à s'inscrire massivement sur les listes électorales

Le secrétaire à l'Information, à la Sensibilisation et à la Mobilisation du PLD, Djassira Ngar, a appelé lundi les organes de base à se mobiliser pour sensibiliser les militants et sympathisants du parti, afin qu'ils s'inscrivent massivement sur le fichier électoral.



"Depuis 2015, il n'y a pas eu de mise à jour du fichier électoral. Tous les jeunes qui ont atteint l'âge de 18 ans depuis 2016 doivent se mobiliser pour s'inscrire sur le fichier électoral. Cet enrôlement sur les listes électorales concerne donc avant tout les personnes qui n'y figurent pas", explique le PLD.



"Pour sanctionner la malgouvernance et la gestion calamiteuse du pays par le pouvoir MPS, il faut impérativement s'inscrire massivement sur les listes électorales et avoir sa carte d'électeur le jour des scrutins", indique le parti.



Le processus de révision du fichier électoral se déroule du 1er au 20 octobre 2020.