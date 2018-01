Tchad : le PLD apporte son soutien aux organisateurs de la marche

Le parti pour les libertés et la démocratie (PLD) apporte son soutien « indéfectible » aux organisateurs d’une marche pacifique prévue ce jeudi 25 janvier, apprend-on d’une déclaration parvenue à AlWihda Info.



La marche est interdite par les autorités mais maintenue par des acteurs de la société civile.



Le PLD qui condamne l’interdiction de cette marche pacifique met en garde le gouvernement contre toute forme de brutalité et de répression.



Un peu plus tôt dans la journée d’hier, le ministre de la sécurité publique a justifié l’interdiction de la marche pacifique par un risque de soulèvement populaire et d’une volonté des autorités de canaliser la marche qui ne peut avoir lieu simultanément dans les dix arrondissements de la capitale.