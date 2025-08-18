Tchad : La loi sur la protection de l'environnement vulgarisée à Moundou





Le délégué provincial Moussa Ahmat Djorou a expliqué les bienfaits de la loi, soulignant qu'elle protège la flore et la faune tout en garantissant le bien-être des communautés. De son côté, le chef de quartier Dionyo Jean-Baptiste a encouragé les citoyens à bien s'informer pour éviter tout conflit avec les nouvelles mesures.





Le chef d'unité adjoint de la garde forestière et faunique, Idogo Mahamat Azina, a appelé les habitants à collaborer étroitement avec les gardes pour assurer une protection efficace du patrimoine naturel de la province.





Des exemplaires de la Loi 23 ont été distribués aux leaders communautaires, qui ont pour mission de poursuivre la vulgarisation de ce texte au sein de leurs réseaux.