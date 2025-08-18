Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La loi sur la protection de l'environnement vulgarisée à Moundou


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 18 Août 2025


Dans le cadre de la Semaine de l'arbre, une séance de sensibilisation à la Loi 23 sur la protection de l'environnement a été organisée ce 17 août 2025 au quartier Ngara, dans la commune de Moundou. L'initiative, menée par la délégation provinciale de l'environnement, vise à informer la population sur les enjeux environnementaux et à promouvoir une prise de conscience collective.


Tchad : La loi sur la protection de l'environnement vulgarisée à Moundou


  Le délégué provincial Moussa Ahmat Djorou a expliqué les bienfaits de la loi, soulignant qu'elle protège la flore et la faune tout en garantissant le bien-être des communautés. De son côté, le chef de quartier Dionyo Jean-Baptiste a encouragé les citoyens à bien s'informer pour éviter tout conflit avec les nouvelles mesures.

 
Le chef d'unité adjoint de la garde forestière et faunique, Idogo Mahamat Azina, a appelé les habitants à collaborer étroitement avec les gardes pour assurer une protection efficace du patrimoine naturel de la province.

 
Des exemplaires de la Loi 23 ont été distribués aux leaders communautaires, qui ont pour mission de poursuivre la vulgarisation de ce texte au sein de leurs réseaux.


