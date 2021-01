Tchad : le PLD déplore un "spectacle désolant" sur le décret de confinement

"Après 30 ans de règne, le régime MPS a fait la démonstration que le mépris, la médiocrité, l'incompétence et l'insolence ont atteint le coeur du pouvoir".

Le décret du 31 décembre 2020 portant confinement de N'Djamena et renforcement des mesures contre la Covid-19 suscite l'indignation de l'opposition. Mahamat-Ahmad Alhabo, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement (PLD), a déploré mardi "le spectacle désolant offert par le gouvernement au monde entier".Il estime que "les tchadiens ont assisté ébahis à la cacophonie et l'amateurisme du gouvernement servis en direct par les plus hautes autorités"."Le pouvoir tchadien a fait de la promotion de la médiocrité sa marque de fabrique, son label", ajoute Mahamat-Ahmad Alhabo.Selon le parti, ce décret pris le 31 décembre et entré en vigueur le lendemain, ne donne pas la moindre chance à toutes les personnes, venues à N'Djamena ou parties de la ville, pour fêter en famille. Le parti dénonce des bastonnades et traitements humiliants et dégradants subis par les paisibles citoyens.Le PLD condamne le mépris du gouvernement vis-à-vis de la population. Il exige que les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont arnaqué les paisibles citoyens soient sanctionnés, ainsi que la radiation de ceux qui ont infligé des traitements humiliants, inhumains et dégradants aux citoyens.Le parti demande aux populations tchadiennes de "résister et de s'opposer à tous les actes illégaux et les décisions méprisantes du gouvernement".