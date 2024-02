Tchad : le PM a donné des instructions pour faire la lumière sur l'assassinat de Marius

Le premier ministre Dr. Succes Masra a réagi ce 8 février 2024 à l'assassinat la veille à N'Djamena de Marius Mbainarem, un jeune passionné du numérique, très actif sur les réseaux sociaux.



« J’ai appris, avec consternation, le décès subite du jeune compatriote, Marius Mbainarem, intervenu dans la matinée du 08 février 2024 à N’Djaména. Dans cette circonstance particulièrement douloureuse, j’adresse mes condoléances les plus émues à la famille biologique de la victime et à toutes ses connaissances. J’ai instruit le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits humains et le Ministre de la Sécurité Publique pour que lumière soit faite sur ce meurtre et que les auteurs soient recherchés et jugés conformément à la loi de la République », a déclaré Dr. Succes Masra.



Le jeune Marius aurait été touché par balles dans la nuit du mercredi au jeudi pour des raisons non élucidées. Il a succombé peu après à ses blessures.