Tchad : le PND 2021-2026 va "s’appuyer sur les filières porteuses"

L'industrialisation et la diversification de l'économie sont au centre des priorités du Tchad pour 2021. "Le Plan national de développement (PND) 2021-2026 qui va s’appuyer sur les filières porteuses, l’énergie, les infrastructures, l’économie numérique et le capital humain, aura le mérite de porter notre économie au niveau de nos objectifs de développement et de prospérité sociale", a déclaré jeudi le chef de l'État Idriss Deby dans son message à la nation pour le nouvel an.



Le Tchad "retrouve progressivement ses marques en dépit des ravages du double choc pétrolier et sécuritaire", s'est félicité le président, ajoutant que les fondamentaux de l'économie incitent à l’optimisme.



Les prévisions de taux de croissance, en 2021, soutenu par le secteur pétrolier et hors pétrole se situerait à 5,1%.



Le dynamisme du secteur privé est "très attendu dans cette phase cruciale de la reprise économique", a relevé Idriss Deby. Selon lui, "le pays compte énormément sur la contribution de tous ceux qui ont vocation à participer à l’essor économique d’une Nation". Et ce, avec l'accompagnement "résolu" du gouvernement.



Le Conseil Présidentiel pour l’amélioration du Climat des affaires sera mis en place cette année. Il vise à "insuffler une dynamique tonifiante aux activités économiques et aux investissements".