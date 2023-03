Tchad : le PNLCC renforce la sensibilisation contre le cancer

Cette journée a pour objectif d'informer les journalistes, et de sensibiliser les bailleurs de fonds et le gouvernement sur la lutte contre le cancer. La journée a été marquée par la présence du secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Mahamat Hamit Ahmat, représentant le ministre, de la coordinatrice du PNLCC, le Dr Fatima Ahmat Abdraman Haggar et des experts du Réseau africain du registre cancer.



Au cours de cette journée, les experts ont évalué le projet et ont recueilli des doléances et des préoccupations afin que la lutte contre le cancer ne soit pas seulement un vain mot, mais une action concrète impliquant l'ensemble des acteurs. Ce plaidoyer va permettre d'améliorer les données du registre cancer au Tchad.



Ce registre national de cancer a été admis au statut d'observateur du Réseau africain de registre cancer. Il a bénéficié, lors d'une conférence tenue en Tanzanie, d'un financement de la part des bailleurs de fonds pour pouvoir améliorer le système de collecte de données de cancers dans le pays.



Pour le représentant du ministre, Mahamat Hamit Ahmat, le Programme national de lutte contre le cancer a organisé des séries de formations destinées aux médecins, aux agents de santé et aux journalistes afin d'alimenter et d'améliorer les données fournies par les différentes structures pourvoyeuses de cas de cancers à N'Djamena et dans le reste du pays.



Il souligne que le registre cancer est un outil indicateur de cas de cancers qui permettra aux décideurs de prendre des décisions justes en termes de lutte contre ce fléau. Mahamat Hamit Ahmat exhorte la coordination du Programme à intensifier les activités de sensibilisation pour que les actions de prévention, et d'autres moyens de lutte contre le cancer, soient mieux connus de la population.