Tchad : le PNLTAD forme 80 nouveaux membres de points focaux pour une lutte antitabac

Le ministère de la Santé publique, à travers le Programme national de lutte contre le tabagisme, l’alcool et les drogues (PNLTAD), en collaboration avec le Fonds d’Action Antitabac en Afrique (TOPAFA), a lancé une formation sur les effets nuisibles de la fumée du tabac, ce 20 juin 2024.



Cette formation vise à renforcer la capacité des participants sur les effets nuisibles du tabac sur les fumeurs passifs.



Ouvrant cette formation par le mot de bienvenue, Dr Nenodji Mbairo, coordonnatrice du Programme national de lutte contre le tabac, l’alcool et les drogues du ministère de la Santé publique, a souligné que : selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 600 000 décès par an sont attribués au tabagisme passif, dont 28% concernent les enfants, qui sont des fumeurs passifs.



Ils fument sans toutefois se rendre compte, cela est dû aux actions des fumeurs actifs qui fument à la maison, dans les lieux publics, comme le ciné clubs, restaurants et écoles. Ce qui est source de pathologies pulmonaires chroniques.



Vu l’ampleur de ce fléau, le gouvernement tchadien a promulgué en 2010, la loi n°10, portant sur la lutte antitabac, et a adopté un décret 1522 fixant les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, les lieux de travail et les transports publics. C’est ce qu’a indiqué le Dr Nenodji, avant de présenter le résultat d’une enquête réalisée en 2019 dans les dix provinces, sur l’exposition des adolescents, face à la fumée du tabac.



« Les jeunes et adolescents de 10 à 13 ans dans les 10 provinces, 23,3% sont exposés à la fumée du tabac à domicile et 44,5% dans des lieux publics. » Dans le souci de lutter contre la fumée du tabac, et de rendre le milieu saint, le ministère de la Santé publique, à travers PNLTAD, lance cette formation pour outiller 80 nouveaux points focaux d’espaces non-fumeurs.



Cela vise à renforcer la sensibilisation au sein de la société sur la pollution de l’air par la fumée du tabac. Les récipiendaires issus des différents domaines, enseignants, représentants des points focaux de lutte antitabac et autres seront, outillés des moyens nécessaires pour une lutte efficace contre la consommation du tabac, a conclu le Dr Nenodji Mbairo.



Il faut noter que cette formation se tient du 20 au 21 juin 2024, au Centre d’étude et de formation pour le développement (CEFOD).