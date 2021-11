Tchad : le PNUD organise un atelier sur la contribution de la femme à la paix

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) renforce davantage les capacités des autorités administratives sur la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, dans les affaires sociales et communautaires. En effet, il organise un atelier de consultation entre les autorités locales, provinciales et centrales sur la contribution de la femme à la paix, dans un contexte d'extrémisme violent, du 02 au 04 novembre 2021 à N’Djamena.



L'objectif de la session de travail est de renforcer l'appréhension commune de la situation de la féminisation du mode opératoire des groupes extrémistes. Cet atelier cible les autorités administratives et les organisations de la société civile (OSC), les autorités locales de la zone de projet, les chefs traditionnels, les points focaux des ministères, ainsi que les directions concernées par les questions de l'extrémisme violent et alerte précoce.



La représentante du représentant résident du PNUD au Tchad, Mme Binta Sanieh, affirme que dans la crise provoquée par Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad, de nombreuses interventions depuis 2009 ont permis d’atteindre de nombreux résultats dont il faut se féliciter sur le plan militaire que dans le cadre de l'humanité et du développement. Pour la directrice, le groupe d'extrémisme tire également parti des normes et dynamiques traditionnelles de genre au sein de certaines sociétés, pour imposer la violence et perpétuer les actes extrémistes. Selon les études du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), dans le bassin du Lac Tchad, le groupe armé Boko Haram, comptait en 2019 environ 5260 femmes, soit 42,7% de son effectif.



Pour « Combting Terrorism Centre », entre avril 2011 et juin 2017, le groupe aurait perpétré dans l'ensemble du bassin du Lac Tchad, 434 attentats-suicides, dont au moins 56 % par les femmes. Pour contrer ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur, des actions concrètes sont menées, tant par le gouvernement de la République du Tchad que par ses partenaires au développement dont le PNUD, a rappelé Mme Yaulkal Allahissem, la directrice générale du ministère de la femme et de la Protection de la petite enfance, dans son mot d’ouverture,



Il convient de rappeler que depuis la fin de l'année 2017, le PNUD, à travers ses différents projets, apporte un appui multiforme au gouvernement tchadien dans le domaine de la stabilisation, la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, la prévention et la gestion des conflits communautaires, la cohésion sociale et la consolidation de la paix.