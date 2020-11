Tchad : le PPCD se félicite de la prise en compte des propositions électroniques au Forum

Le 2ème Forum national inclusif a vu la participation de nombreux citoyens et entités à travers des propositions transmises par e-mail au comité d'organisation. C'est notamment le cas du Parti du peuple pour le changement démocratique (PPCD) qui a suggéré la suppression du serment confessionnel et l'abaissement de 45 à 40 ans de l'âge de candidature à la présidentielle. Ces deux suggestions figurent parmi les résolutions du Forum.



Le président du parti Abdramane Mahamat Abba s'en félicite. Le 28 octobre, à la veille du Forum, il a estimé que le serment confessionnel est "source de division entre les tchadiens et risque d'être une malédiction pour l'avenir de notre nation". S'agissant de l'âge de candidature.à la présidentielle, il a appelé à donner l'opportunité à la jeune génération.



En revanche, la restauration de la Primature, souhaitée par le PPCD, plusieurs provinces et des participants n'a pas été retenue.