Tchad : le PR instruit le gouvernement de bannir les nominations tribales et privilégier les compétences

Le président de transition Mahamat Idriss Deby a présidé le 29 janvier 2024, un conseil extraordinaire des ministres. Le chef de l'État a instruit le premier ministre et son gouvernement à l'effet de privilégier les compétences, l'équité et le professionnalisme lors des nominations à des postes de responsabilité dans le cadre de la 5ème République, selon le compte rendu du conseil des ministres.



Les nominations à caractère communautariste et tribal sont à bannir. La méthode de travail du Gouvernement sera axée sur les résultats. Il sera procédé à des. évaluations à mi-parcours et annuelles.