Tchad : le PR maintient sa participation au DNIS et demande aux participants de se calmer

Le parti affirme avoir "compris que l'intérêt supérieur du pays est mis en jeu et qu'il y a lieu de redéfinir (ses) démarches et actions futures".



"Il est convenu lors de cette réunion que le découragement n'est pas la solution pour réconcilier un peuple. Nous réitérons notre participation audit dialogue à conditions que les caractères inclusif et souverain soient privilégiés pour l'intérêt de tous les tchadiens", indique le parti.



Le PR demande aux participants "de se calmer car ce n'est que la phase préparatoire des assises". Il demande à l'équipe dirigeante du dialogue d'être impartiale pour la suite des assises.