Tchad : le PR organise son 1er congrès le 22 janvier 2022

Dans un communiqué de presse signé de son porte-parole, Guenangbei Oueiri Bertrand ce 12 janvier 2022, « le Parti Réformiste (PR) informe l’opinion nationale et internationale que la Grande Salle de la Maison de la Femme lui a été accordée pour organiser son premier congrès ordinaire qui aura lieu le 22 janvier 2022 ».



A cette occasion importante de son histoire, « le PR remercie les uns et les autres pour l’esprit ouvert et le sens élevé de la compréhension ».



En même temps, la formation politique invite ses militants et ses sympathisants à se mobiliser pour prendre une part active dans l’organisation de ces assises, et leur assurer une réussite.