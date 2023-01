Tchad : le PRAPS 2 va en guerre contre l’utilisation des faux produits vétérinaires au Mayo Kebbi Ouest

Cette descente sur le terrain entre dans le cadre du programme annuel de sensibilisation des acteurs de la filière élevage, notamment des pasteurs et agropasteurs sur les dangers de l’utilisation des médicaments vétérinaires illicites dans le cadre du PRAPS.



Le directeur général des pharmacies vétérinaires, Dr. Tchinzoumbe Ezéchiel a attiré l’attention des éleveurs sur l’utilisation abusive des produits vétérinaires. Pour lui, l’administration de ces produits aux bétails doit respecter certaines règles. Les éleveurs doivent faire la part des choses entre les vrais et les faux médicaments vétérinaires qui circulent sur les différents marchés.



Le délégué en charge de l’élevage du Mayo Kebbi Ouest, Dr. Laurent Haïdi Dadass, demande quant à lui aux éleveurs de bien vérifier les produits vétérinaires avant toute administration aux bétails. Car dit-il, les médicaments vétérinaires sont toutes des substances chimiques ou organiques qui disposent des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales. Apres injections aux animaux, le respect du délai d’attente est très important tant pour la consommation du lait ainsi que de la viande.



L’usage des faux médicaments vétérinaires aux bétails entraine des conséquences qui sont entre autres l’intoxication des animaux, la mort des bétails, la monstruosité animale, la baisse de la production laitière et de poids de l'animal. La mission entend faire un tour au centre du marché de bétail de Sorga pour distribuer des dépliants qui mettent en exergue les vrais et les faux médicaments vétérinaires aux éleveurs et commerçants de bétails.