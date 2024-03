Tchad : le PRDT dénonce les manœuvres visant à écarter Rakhis Ahmat Saleh de la présidentielle

Dans un communiqué de presse, le Parti pour le Renouveau Démocratique du Tchad (PRDT) informe l’opinion nationale et internationale sur des manœuvres antidémocratiques en gestation, savamment orchestrées dans le but d'écarter de la course son candidat, Rakhis Ahmat Saleh. Cela intervient à 48 heures de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 06 mai, par le Conseil Constitutionnel.



« En effet, à cause des propos tenus dans le cadre de ses fonctions de conseiller national, au sein de l’hémicycle, le candidat du PRDT, Rakhis Ahmat Saleh, est pris en chasse par le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), qui joue de son poids pour influencer sur la décision du Conseil Constitutionnel », peut-on apprendre du communiqué de presse rendu public ce 22 mars 2024.



Face à cette situation, « le PRDT rappelle que le dossier de son candidat a été régulièrement constitué, suivant les étapes édictées dans le code électoral et ne souffre d’aucun manquement, selon le constat établi par l'étude de Me Sing-Yabe Gabbianbe Éric, huissier de justice, titulaire de charge ».



Le PRDT prend donc à témoin le peuple tchadien et les partenaires du Tchad, tout en rappelant que « seul le gouvernement de transition sera responsable des conséquences d’un processus électoral qui prive les citoyens d’un vote fondé sur la diversité d'opinions ».



Enfin, le PRDT met en garde le gouvernement contre toute atteinte à l'intégrité physique de son candidat.