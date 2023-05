Tchad : le PRET appelle à l'action face à la violence croissante

N'DJAMENA - Dans un communiqué de presse publié le 15 mai, le Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad (PRET) a exprimé sa profonde préoccupation face à la récente violence interethnique dans les localités de Bessao et Mont de Lam, dans la province du Logone Oriental. Le parti a exhorté le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité de la population et à prévenir de nouvelles violences.



Le communiqué dénonce le manque d'intervention des autorités publiques et souligne l'exécution sommaire de plusieurs personnes, qualifiant ces actes de "drame aux relents de pogrom". Le PRET critique également la communication minimale du gouvernement, la qualifiant de tentative de dissimuler une réalité douloureuse.



Dans son appel, le parti demande au gouvernement d'assurer la sécurité effective de tous les citoyens, sans distinction. Il condamne également fermement tout projet de nouvelle guerre ou de rébellion au Tchad. Le PRET exhorte le Chef de l'État à assumer ses responsabilités envers la nation et à rassurer les Tchadiens en détaillant les mesures prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les zones touchées.



Le communiqué souligne l'urgence d'apaiser la situation dans la province du Logone Oriental afin de permettre un bon début de la campagne agricole. Le parti demande également au gouvernement de s'attaquer à la violence interethnique croissante entre les communautés pastorales et agricoles. Il propose la mise en place d'un cadre politique national visant à protéger les intérêts des deux groupes.



Enfin, le PRET suggère la création d'une commission d'enquête mixte, composée de représentants du parlement et du gouvernement, chargée de documenter les abus, d'identifier les responsables et de garantir la justice pour les victimes.