Tchad : le PRET interpelle les autorités suite à la tuerie de Sandana

Pas moins de 12 Tchadiens tués et plusieurs dizaines d’autres blessés à Sandana, dans la province du Moyen-Chari, du fait d'une expédition punitive.

Il s’agit d’un événement sanglant qui a tenu en émoi la République, et que dénonce Me Bongoro Théophile, président du Parti pour le rassemblement et l’équité au Tchad (PRET).



A cette occasion, le PRET interpelle les autorités pour le « traitement sans complaisance et sévère des crimes perpétrés », au-delà de la condamnation unanime de cette tuerie. « Autant, le peloton d'exécution d'Abéché doit répondre de son acte, autant ce commandant de Sandana qui s'est pris pour un médecin légiste et qui a confondu un accidenté avec un tué, doit, avec les éleveurs armés, être sévèrement puni », indique le président du parti.



« Il ne faut pas exclure de délocaliser les éleveurs allogènes, auteurs de la tuerie avec leurs familles de Sandana, car, il est indéniable qu'après ce massacre, le vivre ensemble entre les deux communautés en prendrait un sérieux coup. Une solution qui a été expérimentée à Labzahe (Mayo Kebbi Ouest), à la fin de l'année dernière, et qui a contribué à apaiser les esprits, après un affrontement sanglant entre éleveurs et agriculteurs de cette localité », préconise Me Bongoro Théophile.