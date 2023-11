Tchad : le PRIE se prononce pour un État unitaire décentralisé avant le référendum

Abdallah Chidi Djorkodei, président du Parti pour la Réforme et l'Indépendance Économique (PRIE), a animé un point de presse ce 23 novembre 2023, pour encourager ses partisans à voter en faveur de l’État unitaire décentralisé lors du référendum du 17 décembre.



A cette occasion, il a exprimé le soutien de son parti à l'option de l’État unitaire, qu'il considère comme essentielle pour l'unité, la paix et le développement du pays.



Le président du PRIE a insisté sur l'importance de mener une campagne vigoureuse à l'échelle nationale et au sein de la diaspora, pour informer et convaincre les électeurs de l'importance de cette réforme. Il a justifié le positionnement du PRIE par la volonté de rassembler les Tchadiens autour d'un projet d’unité et de progrès.



La nouvelle Constitution, adoptée préalablement par le Conseil National de Transition le 27 juin, sera soumise à un vote populaire en décembre, donnant au peuple tchadien l'opportunité de choisir entre un État unitaire fortement décentralisé et une autre forme de gouvernance, ouvrant potentiellement la voie à un système fédéral.